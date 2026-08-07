L'arrivo di Franco Mastantuono a Firenze è stato accolto da un entusiasmo straordinario: centinaia di tifosi hanno atteso il talento argentino all'aeroporto di Peretola tra cori, bandiere viola e argentine, applausi e richieste di foto e autografi. Il classe 2007, visibilmente emozionato, è arrivato con la sua inseparabile chitarra e oggi completerà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina.

L'accordo prevede un prestito di un anno dal Real Madrid, con un'intesa verbale tra i due club per discutere un eventuale prolungamento di un'altra stagione nel caso in cui la Fiorentina conquisti la qualificazione alla Champions League o all'Europa League. Non esiste una clausola scritta, ma un gentlemen's agreement che testimonia la fiducia reciproca e le ambizioni del progetto viola. Il Real Madrid e la Fiorentina si divideranno inoltre l'ingaggio del giocatore, sostenendo ciascuno circa 1,8 milioni di euro.

Dietro l'operazione c'è un importante retroscena: Mastantuono ha scelto l'Italia e la Fiorentina perché il club viola è stato il primo a muoversi concretamente, garantendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso, una prospettiva che altre società non potevano assicurargli. Dal punto di vista tattico, il suo arrivo apre nuovi scenari: l'argentino potrebbe agire da trequartista in un 4-3-2-1 accanto ad Albert Gudmundsson, aumentando qualità e imprevedibilità nella manovra offensiva della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.