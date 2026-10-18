La Fiorentina affronta oggi alle 15 il Como per riscattare la sconfitta di Genova e ritrovare una vittoria casalinga in campionato che manca dal 13 aprile contro la Lazio. Vanoli è pronto a tornare al 4-3-3, rinunciando temporaneamente al centrocampo a due. Ancora indisponibile Atta per il sovraccarico funzionale all’addome; Ranieri dovrebbe riposare dopo un problema al piede che gli ha fatto saltare alcuni allenamenti. Panchina prevista anche per Gonçalves, ancora alla ricerca della forma migliore.

Davanti a De Gea, la difesa dovrebbe essere composta da Jimenez a destra, Dragusin e Pongracic al centro e Viery a sinistra, favorito per sostituire Valdepeñas. A centrocampo sono attesi Ndour come mezzala destra, Fagioli in regia e Brescianini sul centrosinistra, con l’ex Atalanta in vantaggio su Oulai.

In attacco Mastantuono dovrebbe essere confermato sulla destra, mentre Pellegrino è pronto a riprendersi il posto da centravanti a scapito di Beto, titolare a Marassi. Njie completerebbe il tridente sulla fascia sinistra. Lo scrive il Corriere dello Sport.