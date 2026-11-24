VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa

La Fiorentina perde 3-0 a Monza, incassa la settima sconfitta in campionato e viene scavalcata proprio dai brianzoli. Per mezz’ora i viola occupano la trequarti avversaria, ma senza ritmo né intensità. Thiam controlla le conclusioni da fuori, Goglichidze soffoca Pellegrino e arrivano pochi spunti da Mastantuono e Gnonto (preferito a Njie). Il Monza comincia poi a colpire in ripartenza con Robinson e Mangas. Da uno scambio in verticale tra i due nasce l’azione che porta al tiro di Varela, intercettato con la mano da Oulai. Lo stesso attaccante trasforma il rigore e firma l’1-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa Vanoli inserisce Njie al posto di Gonçalves e l’ex Torino impegna subito Thiam da distanza ravvicinata. Il Monza trova però il raddoppio con un colpo di tacco di Varela sul traversone di Pessina, al debutto stagionale, servito in verticale da Robinson. Per Varela è l’undicesimo gol in campionato, uno in meno di Malen. Robinson firma poi il 3-0 avventandosi per primo su una respinta in area. Due gli episodi contestati a Doveri, che sull’1-0 lascia correre un contatto (leggero) in area su Mastantuono e, pochi secondi prima del terzo gol, non fischia un fallo di Mandas su Njie.

La Fiorentina torna a rendersi pericolosa a risultato ormai compromesso (allo scadere anche un palo di Beto). Il dato più pesante riguarda la difesa, che ha incassato 28 gol in 12 giornate. Solo il Sassuolo, con 31, ha fatto peggio. L’infortunio di Viery, sostituito da Ranieri già nel primo tempo, pesa su una serata che interrompe il tentativo di risalita dei viola. La curva contesta i giocatori durante la partita e dopo il 90’, mentre la battuta d’arresto chiama in causa anche Vanoli nelle valutazioni della dirigenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.