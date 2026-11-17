Doppia seduta al Viola Park per la Fiorentina, con un allenamento al mattino e uno al pomeriggio programmati da Paolo Vanoli. I viola preparano la trasferta di lunedì 23 novembre alle 20.45 a Monza, dove cercheranno di dare seguito ai tre risultati utili consecutivi ottenuti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus.

Fabiano Parisi è tornato in campo per la prima volta dopo l’infortunio al crociato. Ha svolto la parte atletica con la squadra, poi ha proseguito con un lavoro personalizzato sul terreno di gioco. «È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri», ha scritto sui social, raccontando i mesi di lavoro, dubbi e sacrifici. «Manca ancora un po’ ma finalmente posso sentire di nuovo il campo vicino».

Arthur Atta ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo e il rientro sarà gestito con cautela dopo il sovraccarico addominale. Hanno lavorato ancora a parte Cher Ndour, alle prese con un infortunio alla caviglia, e Marin Pongracic, che sta recuperando da una lesione miofasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Lo staff proverà a recuperare almeno uno dei due per Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.