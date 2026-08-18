Adesso è ufficiale: il Como ha presentato la prima offerta concreta per Moise Kean. Dopo settimane di riflessioni sui vantaggi e le controindicazioni dell'operazione, i lariani hanno deciso di uscire allo scoperto proponendo alla Fiorentina 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 25 milioni per l'obbligo di riscatto garantito, per un totale di 30 milioni. Una proposta che certifica la serietà dell'interesse del club lombardo, ma che al momento è stata giudicata troppo bassa dalla Fiorentina. La richiesta viola è di 40 milioni e, quindi, oggi non ci sono ancora i margini per chiudere. La sensazione, però, è che il club della famiglia Hartono possa rilanciare nelle prossime ore per avvicinarsi alle richieste di Fabio Paratici. Del resto, se il Como non avesse percepito una possibile apertura, difficilmente avrebbe formulato la prima offerta: la trattativa è appena cominciata.

Anche Kean sarebbe disposto a prendere in considerazione il trasferimento a Como, dove avrebbe la possibilità di giocare la Champions League e di avere un ruolo centrale e continuativo nell'attacco di Cesc Fabregas. Anche la famiglia dell'attaccante non sarebbe contraria a un trasferimento in Lombardia. Il classe 2000, però, non ha mai fatto pressioni sulla Fiorentina per essere ceduto e ha lasciato ogni decisione nelle mani della società. Qualora i due club trovassero un'intesa, il Como dovrebbe poi affrontare anche il nodo dell'ingaggio, riconoscendo a Kean 4,5 milioni di euro. In questo scenario pesa soprattutto il fattore Fabregas: il tecnico spagnolo è uno dei principali sponsor dell'operazione e la profonda stima nei confronti dell'attaccante potrebbe risultare decisiva sia nella scelta del giocatore sia nelle valutazioni della dirigenza lariana.

La prima mossa, dunque, è stata fatta e adesso bisognerà attendere il possibile rilancio del Como. Appare difficile che i lariani soddisfino completamente le richieste economiche della Fiorentina, ma la distanza potrebbe essere ridotta attraverso bonus e percentuali sulla futura rivendita. Saranno giorni decisivi per il possibile trasferimento di Kean ai Blu Reali: la Fiorentina aspetta di capire se il direttore sportivo Carlalberto Ludi tornerà alla carica con un pacchetto economico più consistente e favorevole. Se ciò dovesse accadere, il club viola potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione dell'attaccante classe 2000. Lo scrive il Corriere dello Sport.