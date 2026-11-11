La Fiorentina è ancora una squadra incompiuta e, a quasi tre mesi dall'inizio del campionato, non ha ancora definito con chiarezza le proprie ambizioni stagionali. È questa l'analisi proposta dal Corriere dello Sport, che fa il punto sul rendimento della formazione viola nel Vanoli-bis.

Il bilancio delle otto partite disputate sotto la guida del tecnico è di nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con una media di 1,12 punti a partita. Un rendimento che, secondo il quotidiano, garantirebbe una salvezza relativamente tranquilla, ma che lascia anche spazio a qualche rimpianto. La squadra avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più, pur avendo mostrato segnali di ripresa rispetto al disastroso avvio di stagione, costato la panchina a Fabio Grosso dopo tre sconfitte consecutive e nove gol subiti.

Il quotidiano sottolinea come il percorso della Fiorentina sia ancora caratterizzato da diverse incognite: dopo undici giornate di campionato e due mesi e mezzo di stagione, non è ancora chiaro quale possa essere il reale orizzonte della squadra. Per uscire da una dimensione di semplice transizione e anonimato, servirà dunque un cambio di passo alla ripresa del campionato. Il nuovo appuntamento, dopo la sosta, sarà lunedì 23 novembre: per la Fiorentina dovrà essere un nuovo inizio, questa volta con ambizioni e risposte più concrete.