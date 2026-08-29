La Fiorentina attende con fiducia una risposta positiva dal Manchester United per Joshua Zirkzee. L’ex Bologna è il profilo preferito per completare una squadra ancora in fase di trasformazione e offrire a Fabio Grosso maggiori soluzioni offensive.

Non potendo però basarsi soltanto sull’ottimismo, il club viola ha riaperto concretamente la pista Beto. All’Everton è stata presentata un’offerta ufficiale da 20 milioni di euro, che rappresenta sia un’alternativa reale sia un modo per mettere pressione allo United.

Zirkzee rimane dunque la prima scelta, ma la Fiorentina lavora contemporaneamente su due tavoli. L’obiettivo prioritario è assicurarsi in tempi brevi un sostituto adeguato di Moise Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.