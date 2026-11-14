I venticinque gol incassati dalla Fiorentina in undici giornate non sono soltanto il risultato degli errori commessi dalla linea arretrata. La fase difensiva coinvolge tutta la squadra e, secondo l'analisi del Corriere dello Sport, tra le cause delle difficoltà viola ci sono anche le carenze nella protezione offerta dal centrocampo e il lavoro degli esterni offensivi senza palla.

I numeri raccontano una situazione preoccupante: la squadra ha concesso complessivamente 145 conclusioni agli avversari, 62 delle quali nello specchio della porta difesa da De Gea. Un dato che evidenzia quanto spesso gli avversari siano riusciti ad arrivare al tiro, anche a causa di un filtro troppo debole nella zona centrale del campo.

In alcune circostanze la Fiorentina ha pagato l'inferiorità numerica a centrocampo rispetto agli avversari, lasciando troppo spazio alle iniziative offensive. Ma anche gli esterni d'attacco sono finiti sotto osservazione: il loro contributo in fase di ripiegamento non sempre è stato sufficiente, con Mastantuono indicato come uno degli esempi, in particolare per quanto emerso nella partita contro il Como.

Il problema, dunque, riguarda l'intero collettivo. Per migliorare la protezione di De Gea serviranno maggiore collaborazione tra i reparti, attenzione nelle marcature e compiti difensivi calibrati sulle caratteristiche dei singoli. Non basta intervenire sulla difesa: Vanoli ha bisogno di una squadra più compatta.