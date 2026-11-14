VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Venticinque gol subiti in undici giornate di campionato. È il dato che fotografa meglio le difficoltà della Fiorentina in questa prima parte di stagione e sul quale Paolo Vanoli è chiamato a intervenire per provare a invertire la rotta. Come analizza il Corriere dello Sport, la fase difensiva rappresenta uno dei principali problemi della squadra viola, indipendentemente dai cambiamenti in panchina.

C'è anche un confronto con la passata stagione che evidenzia il peggioramento: allo stesso punto del campionato, infatti, le reti incassate erano state diciotto. Dei venticinque gol attuali, sedici sono arrivati durante la gestione del tecnico varesino. La media è di 2,27 reti subite a partita, un dato condiviso con Udinese e Monza e peggiore soltanto rispetto al Sassuolo, arrivato a quota 29.

Le responsabilità, sottolinea il quotidiano, non possono essere attribuite esclusivamente ai difensori. La fase di non possesso coinvolge l'intera squadra e le difficoltà sono emerse in diversi reparti: dalla linea arretrata, che ha cambiato spesso interpreti, alla copertura offerta dai centrocampisti, fino al lavoro richiesto agli esterni offensivi.

Al Viola Park si lavora proprio per correggere questi problemi. Maggiore attenzione nelle marcature, spazi più ristretti e collaborazione tra i reparti sono alcune delle soluzioni individuate per proteggere meglio De Gea e permettere alla Fiorentina di ritrovare equilibrio.