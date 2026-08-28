La Fiorentina continua a cercare un esterno offensivo e sta valutando diversi profili per completare il reparto avanzato. Il nome nuovo è quello di Alieu Njie, classe 2005 del Torino, individuato per rinforzare la corsia sinistra e considerato interessante sia per le caratteristiche tecniche sia per le prospettive di crescita. I dialoghi si sono intensificati nella giornata di ieri, ma il club granata prenderà in considerazione la cessione soltanto davanti a un’offerta importante: la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Torino ha già respinto una proposta da 12 milioni presentata dal Salisburgo, giudicandola troppo bassa.

La trattativa resta in una fase interlocutoria, ma i contatti tra le società sono diventati più frequenti e la Fiorentina vuole accelerare. Un elemento favorevole è la volontà di Njie, che avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento a Firenze e sarebbe pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie A con la maglia viola. Fabio Paratici sta lavorando anche sul contratto e prepara per il ventunenne un accordo di cinque anni.

L’intenzione della dirigenza è acquistarlo a titolo definitivo, anche se resta da trovare l’intesa economica perché la richiesta del Torino viene considerata elevata. I prossimi contatti saranno decisivi per capire se l’operazione potrà entrare nel vivo e se i viola riusciranno ad avvicinarsi alla valutazione granata. Lo scrive il Corriere dello Sport.