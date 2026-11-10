Alieu Njie si è sbloccato il 29 ottobre contro l’Atalanta e ha segnato anche contro Sassuolo e Juventus, chiudendo la settimana e mezzo prima della sosta con tre gol e due assist. Contro i bianconeri è stato ancora tra i migliori in campo e, a 21 anni e 178 giorni, ha completato la sua prima serie di tre gare consecutive a segno in Serie A. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due viola ci sono riusciti da più giovani: Giampaolo Pazzini, a 20 anni e 250 giorni, e Dusan Vlahovic, che lo ha fatto due volte, la prima a 20 anni e 329 giorni.

Vanoli, che lo aveva fatto esordire in Serie A al Torino, ne ha fatto un titolare fisso. In viola Njie è entrato dalla panchina soltanto contro Pisa e Genoa ed è il nono giocatore della rosa per minutaggio, con 705 minuti. Contro la Juventus ha calciato tre volte, tentato cinque dribbling e fatto registrare il 60% di precisione nei passaggi, salito al 69% nella metà campo avversaria. I progressi sotto porta gli sono valsi anche la prima chiamata nella Svezia maggiore di Graham Potter per le gare di Nations League contro Bosnia e Polonia, in programma il 14 e il 17 novembre. «Ho lavorato tanto per questo, non vedo l’ora di cominciare», ha detto dopo il 2-2 con la Juventus.

Njie è arrivato dal Torino in prestito oneroso da 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il riscatto diventerà obbligatorio alla prima partita che la Fiorentina giocherà dopo il 5 febbraio, a prescindere dall’impiego dell’attaccante. A quel punto scatterà un contratto di altri quattro anni da 500 mila euro netti a stagione.