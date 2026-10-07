Cher Ndour torna a Firenze con due gol, un assist e la carica del successo dell’Under 21 sulla Polonia, battuta 6-2 lunedì a Pescara, conquistando il primo posto nel girone e il pass per l’Europeo. Capitano degli azzurrini, è stato protagonista insieme a Koleosho e Liberali, firmando soprattutto la straordinaria rete da 65 metri e mezzo, approfittando del portiere fuori dai pali. Una prodezza che ai tifosi viola ricorda il gol di Biraghi da circa 60 metri contro il Verona, segnato a Montipò il 27 febbraio 2023. Ora Ndour porta questa energia nella Fiorentina, attesa sabato da un Genoa desideroso di riscattare un avvio difficile, condizionato anche da un mercato poco incisivo rispetto alle cessioni e alle risorse incassate.

Impiegato da mezzala sinistra, Ndour ha dominato quella corsia insieme a Bartesaghi e Koleosho, alternando inserimenti e suggerimenti. Ha segnato il secondo gol azzurro con un’incursione e un colpo di testa sul cross dal fondo di Liberali, quindi il terzo con la conclusione dalla lunghissima distanza. Seguendo le indicazioni di Silvio Baldini, ha sostenuto il tridente offensivo alternandosi con Pisilli, mezzala destra, e ha fornito anche il preciso filtrante che ha permesso a Lipani, regista del Sassuolo, di presentarsi davanti al portiere e segnare.

Punto fermo della Fiorentina già con Fabio Grosso e ora con Paolo Vanoli, Ndour è chiamato a contribuire alla risalita viola senza lasciare punti per strada. Il suo percorso lo ha portato da Brescia all’Atalanta, poi a 16 anni al Benfica, quindi al Psg, al Braga, al Besiktas e infine a Firenze, con sette trofei in bacheca. «Torno stasera a Firenze. Abbiamo una partita importante da preparare», ha detto lunedì dopo la gara. Ha definito l’eurogol «un gesto casuale», nel senso di una giocata istintiva: una dimostrazione di qualità e fiducia che Vanoli spera di ritrovare anche in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.