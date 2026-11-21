Monza e Fiorentina arrivano alla sfida di lunedì sera al Brianteo con gli stessi numeri. Entrambe hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti 25 in 11 giornate, come l’Udinese per reti incassate. Solo il Sassuolo ha fatto peggio, con 29. La media di 2,27 gol subiti a partita proietta biancorossi e viola oltre quota 86 a fine campionato, un dato che complicherebbe la corsa alla salvezza.

Durante la sosta per le Nazionali, Ivan Juric e Paolo Vanoli hanno lavorato per ridurre le reti al passivo. Il tecnico viola, che nel biennio all’Inter al fianco di Antonio Conte era diventato il «ministro della difesa», chiede il contributo di tutta la squadra. Per lui la fase difensiva comincia da Pellegrino, Njie e Mastantuono, chiamati a dare una mano anche quando il pallone è degli avversari.

Mastantuono è l’esempio più evidente di questo lavoro. Con 19 contrasti vinti è decimo nella graduatoria ed è l’unico giocatore offensivo tra i primi dieci. Vanoli conta che l’applicazione dell’argentino in fase di non possesso faccia da esempio ai compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport.