L'arrivo di Franco Mastantuono ha acceso l'entusiasmo della tifoseria viola. Il Real Madrid ha dato il via libera al prestito fino a giugno 2027, accettando di dividere con la Fiorentina l'ingaggio del talento argentino. Il suo sì al progetto di Fabio Grosso rappresenta il fiore all'occhiello di una campagna acquisti che ha già portato a Firenze giocatori come Atta, Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepeñas, Oulai e Joao Mario, con il mercato destinato a proseguire.

La scelta di Mastantuono assume ancora più valore considerando che la Fiorentina non disputerà le coppe europee. Decisivo è stato il lavoro di Fabio Paratici, che insieme a Grosso ha convinto sia il Real Madrid sia il giocatore della bontà del progetto tecnico. Il club spagnolo vede infatti nella Fiorentina l'ambiente ideale per favorire la crescita di uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, acquistato appena un anno fa dal River Plate per oltre 60 milioni di euro.

L'argentino è atteso a Firenze tra oggi e domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. L'arrivo a Peretola sarà accolto da tanti tifosi, pronti a tributargli un'accoglienza da grande campione. Per Mastantuono inizierà così una stagione fondamentale per la sua crescita, con l'obiettivo di diventare uno dei protagonisti della Fiorentina e confermare tutte le aspettative che accompagnano il suo nome. Lo scrive il Corriere dello Sport.