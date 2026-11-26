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Dopo il 3-0 subito a Monza, il diciannovenne Franco Mastantuono si è rivolto ai tifosi della Fiorentina sui social. «Voglio chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina, questa squadra si risolleverà e siamo tutti uniti, più che mai». L’argentino si è preso la responsabilità di parlare in un momento di rabbia e delusione, mostrando il legame con una tifoseria che lo aveva accolto in massa a Peretola al suo arrivo, il 6 agosto.

Sul campo, la generosità di Mastantuono si accompagna a un dato pesante, quello dei 189 palloni persi, il più alto della rosa viola. L’argentino si prende spesso il rischio del dribbling per cercare il tiro o l’assist, ma ha avuto tre grandi occasioni e ne ha sfruttata una. Pellegrino ne ha avute quattro, Njie otto. Mastantuono guida invece la squadra per passaggi riusciti in area avversaria, 56 contro i 42 di Fagioli, secondo in questa statistica.

Restano pochi i palloni che Mastantuono mette dalla fascia a disposizione di Pellegrino, come ha osservato Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio. L’ex Real Madrid ha tentato 11 cross, di cui soltanto due riusciti. Schierato a destra pur essendo mancino, tende a rientrare sul piede forte. Anche da qui passa la riflessione su come metterlo nelle condizioni di incidere di più e servire meglio il centravanti.