Dalla Germania, la Bild accosta Justin Njinmah alla Fiorentina. Classe 2000, esterno offensivo del Werder Brema, per caratteristiche tecniche, qualità e forza fisica potrebbe adattarsi bene alle esigenze di Fabio Grosso. Al momento, però, non risultano passi concreti da parte della Fiorentina, così come resta fermo il Marsiglia, altro club interessato al giocatore.

A rendere Njinmah un possibile obiettivo sono soprattutto i costi relativamente contenuti dell'operazione, stimati tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una cifra che potrebbe consentire alla Fiorentina di approfondire il discorso qualora decidesse di puntare con decisione sull'esterno del Werder Brema.

Più complicata, invece, la pista Malick Fofana. Il 21enne belga dell'Olympique Lione, destro naturale impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra e apprezzato per velocità, dribbling e capacità di servire assist, sarebbe un vero obiettivo viola. La Roma, però, avrebbe piazzato lo scatto decisivo per assicurarselo, una situazione che riporta inevitabilmente l'attenzione anche su Matias Soulé. Lo scrive il Corriere dello Sport.