Atta, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato la difficoltà dei giocatori viola nel comprendere il brutto avvio di stagione: «A volte non sappiamo come spiegare le cose».

Il centrocampista ha sottolineato che il lavoro con Grosso aveva alimentato aspettative positive: «Con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter diventare una bella squadra».

Ora l’attenzione è sul percorso con Vanoli e sulla crescita del gruppo: «Vanoli ha le idee chiare: vuole che diventiamo una squadra. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo. Ci sentiamo bene». Lo scrive il Corriere dello Sport.