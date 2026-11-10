�David è il mio capitano, non sarà mai un problema». Dopo il 2-2 tra Fiorentina e Juventus, Paolo Vanoli ha ribadito la sua fiducia in David De Gea. L’articolo si interroga sul rendimento di uno dei giocatori più influenti dello spogliatoio viola, forte di oltre 400 presenze con il Manchester United e 45 con la Spagna. A rendere più delicata la questione sono anche il peso del suo ingaggio e l’età del portiere, che venerdì ha compiuto 36 anni.

Sul gol del definitivo 2-2, De Gea accenna l’uscita sul calcio d’angolo, chiama il pallone a Pellegrino e poi si ferma. L’attaccante rinuncia a colpire di testa e il cross arriva a Bremer, che segna di spalla. Le uscite erano un punto debole dello spagnolo già ai tempi dello United e oggi tende a restare sulla linea, dove conserva grande esplosività. Era successo anche a Reggio Emilia, quando era rimasto in area sul lancio in profondità di Sebastiano Esposito, permettendo a Laurienté di involarsi verso la porta e firmare l’1-0 del Sassuolo.

L’articolo ricorda altre incertezze stagionali, dal tiro di Douvikas che ha chiuso la gara contro il Como alla respinta difettosa da cui è nato l’1-0 del Genoa. A queste si aggiungono il momentaneo 2-0 di Bracaglia contro il Frosinone e il tiro di Malen che gli ha piegato la mano all’esordio contro la Roma. Anche il dato sui gol attesi evitati fotografa il momento di De Gea. Il suo −3,3 indica che ha subito poco più di tre reti oltre quelle attese in base alla qualità delle conclusioni affrontate. All’altro estremo della classifica, Palmisani del Frosinone è a +6,1, con oltre sei gol evitati rispetto alle attese. Lo scrive il Corriere dello Sport.