Bologna e Fiorentina continuano a lavorare per trovare l'accordo per Roberto Piccoli. Se inizialmente l'ipotesi più probabile sembrava quella di una cessione a titolo definitivo, nelle ultime ore ha guadagnato terreno la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Le parti stanno discutendo soprattutto la formula dell'operazione.

La valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 16 milioni di euro di parte fissa, ai quali aggiungere circa 2 milioni di bonus legati all'eventuale qualificazione del Bologna alle competizioni europee. È principalmente su questi aspetti che i due club stanno cercando di raggiungere l'intesa definitiva.

Piccoli è stato individuato dal Bologna per aumentare il peso offensivo all'interno dell'area di rigore. L'attaccante conosce già bene la Serie A, dispone di una buona struttura fisica e può garantire sia profondità sia una presenza costante negli ultimi metri. Caratteristiche che hanno convinto il club rossoblù a insistere per provare a chiudere l'operazione con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.