Oulai potrebbe partire dal 1'
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La Fiorentina ha svolto ieri una seduta di scarico al Viola Park dopo il pareggio di giovedì contro l’Atalanta, mentre chi non ha giocato si è allenato regolarmente. Restano indisponibili Pongracic, alle prese con una lesione mio-fasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, e Atta, fermo per un sovraccarico strutturale all’addome. Oggi è previsto un allenamento mattutino per preparare la trasferta di lunedì contro il Sassuolo.
Al Mapei Stadium Vanoli dovrebbe confermare il 4-3-3, con De Gea in porta e una difesa composta presumibilmente da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. Il portoghese va verso la conferma dopo la buona prestazione contro l’Atalanta, mentre servirà ancora pazienza per rivedere Ranieri titolare.
A centrocampo Ndour dovrebbe mantenere il posto, con Fagioli insidiato da Oulai per la regia e Brescianini nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco si prepara una nuova occasione per Pellegrino, sostenuto da Mastantuono sulla destra e Njie sulla sinistra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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