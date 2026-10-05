Franco Mastantuono ha festeggiato il ritorno al Monumental, dove è cresciuto con il River Plate, segnando il suo primo gol con l’Argentina nel 7-0 contro il Burkina Faso. Gli avversari si sono presentati con la selezione Under 23 a causa di una protesta dei giocatori della Nazionale maggiore. Entrato all’intervallo, il talento viola ha segnato al 57’, sfruttando un assist di Lautaro e concludendo di sinistro da pochi passi, per poi partecipare anche all’azione del settimo gol firmato da Giuliano Simeone.

Una prestazione positiva, pur contro un avversario modesto, accompagnata dall’emozione per la prima rete con l’Albiceleste: «Gli argentini sono molto esigenti e duri con me ma li capisco visto che ho iniziato a giocare qui al Monumental a 16 anni. L’esclusione dai Mondiali mi ha fatto male, adesso sono felice», ha dichiarato il numero 30 della Fiorentina.

Prima di rientrare in Italia, Mastantuono parteciperà all’ultima partita di Messi con la Selección, l’amichevole contro il Benin in programma all’una nella notte tra martedì e mercoledì, salutando il suo idolo d’infanzia. Sarà a disposizione di Vanoli da giovedì, a due giorni dalla sfida contro il Genoa: il rientro a ridosso della gara rende tutt’altro che scontato il suo impiego a Marassi. Lo scrive il Corriere dello Sport.