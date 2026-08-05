Franco Mastantuono ha detto sì alla Fiorentina, ma per chiudere definitivamente l'operazione restano da risolvere due aspetti decisivi: l'accordo con il Real Madrid sulla partecipazione al pagamento dell'ingaggio durante il prestito secco e la conferma definitiva della volontà del giocatore di sposare il progetto viola per l'intera stagione.

Fabio Grosso è pronto a costruire la squadra attorno al talento argentino, valutando anche modifiche tattiche per esaltarne le qualità. Il tecnico vede nel classe 2007 un valore aggiunto capace di alzare il livello della Fiorentina, mentre il club e il direttore sportivo Fabio Paratici hanno lavorato per settimane per portare avanti quella che viene considerata la trattativa più prestigiosa dell'estate viola.

La Fiorentina ha chiesto al Real Madrid di contribuire al pagamento di parte dello stipendio del giocatore, sottolineando che un anno da protagonista a Firenze contribuirebbe a valorizzare ulteriormente il patrimonio tecnico del club spagnolo. Nonostante l'interesse di altre squadre impegnate nelle coppe europee, il progetto viola prevede per Mastantuono un ruolo centrale e un posto da titolare, elementi che potrebbero risultare decisivi per la fumata bianca. Lo scrive il Corriere dello Sport.