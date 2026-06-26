CorSport: “Kean punto interrogativo. Paratici non lo terrà ad ogni costo”

Molto difficile che qualcuno la attivi, soprattutto in Italia. Sta di fatto che Kean è un punto interrogativo: la Viola non lo terrà ad ogni costo

Tra i casi spinosi resta la situazione contrattuale di Moise Kean. Il vertice della scorsa settimana coi suoi agenti ha portato ad un nulla di fatto. Le parti continueranno insieme fintantoché non dovesse arrivare un’offerta allettante.

Kean

Questo perché l’ex Juventus guadagna più di tutti - 4,5 milioni al netto dei bonus - e l’input della famiglia Commisso è di ridimensionare il monte ingaggi.