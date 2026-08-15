Risulta difficile la coesistenza di Nicolò Fagioli con Inao Oulai
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Il Corriere dello Sport si sofferma sulle possibili cessioni. Come ha fatto intendere Grosso nella conferenza stampa di giovedì, risulta difficile la coesistenza di Nicolò Fagioli con Inao Oulai, motivo per cui l’ex Juventus è tutt’altro che incedibile.
Se arriverà una proposta da 30 milioni di euro la Fiorentina lo lascerà partire. Stesso discorso per Moise Kean, che la dirigenza viola cederebbe nel caso in cui dovesse essere presentata un’offerta da 40 milioni.
Che è il prezzo fissato fin da inizio sessione per chiunque volesse portarlo a casa al di fuori del periodo di validità della clausola rescissoria.
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