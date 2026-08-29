VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"

La dirigenza viola ha ceduto Eman Kospo al Mantova. Nella giornata di ieri, il giocatore classe 2007 è passato ai lombardi a titolo definitivo, salutando così la Fiorentina e iniziando una nuova esperienza professionale con la formazione biancorossa.

Nel frattempo il Nottingham Forest ha alzato l’offerta per Dodo, da 7 a 9 milioni più 2 di bonus avvicinandosi vertiginosamente alla richiesta di Fabio Paratici da 10 più bonus. Anche l’Olympiacos si è interessato al brasiliano.

Il Torino potrebbe formulare una proposta per Rolando Mandragora, ma l’operazione sarebbe slegata da quella per Alieu Njie (nessuno scambio, insomma). Infine Giovanni Fabbian è ufficialmente passato al Parma in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.