La Fiorentina è in ritiro al Viola Park da ieri e ci resterà fino a domani pomeriggio, quando partirà per il Friuli. Dopo il 3-0 di Monza, classifica e tifosi chiedono risposte sul campo. Il ritiro ha una funzione costruttiva: trascorrere due o tre giorni insieme, individuare i problemi e affrontarli apertamente, mettendo gli interessi della squadra davanti a quelli individuali.

Il primo appuntamento è stato il pranzo di gruppo, al quale hanno partecipato anche il dg Alessandro Ferrari e il ds Fabio Paratici, presenti per intensificare il confronto con Paolo Vanoli e i giocatori e condividere le responsabilità. Il tecnico è tornato sul richiamo all’umiltà, rivolto alla squadra già negli spogliatoi del Brianteo prima di ribadirlo in sala stampa. Ha chiesto ai giocatori di cambiare mentalità e approccio alla gara, dopo una prestazione che ha accentuato la discontinuità di rendimento delle ultime settimane.

A Udine, Vanoli tornerà al 4-3-3 per dare maggiore solidità al centrocampo. Il rientro di Atta potrebbe compensare parte della qualità che verrebbe meno con l’esclusione di Pedro Gonçalves. Alle sedute sul campo si aggiungono i confronti tra giocatori, allenatore e dirigenti, chiamati ciascuno a fare la propria parte per correggere gli errori e dare una risposta concreta già dalla trasferta in Friuli. Lo scrive il Corriere dello Sport.