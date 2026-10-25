Inter-Fiorentina accende i riflettori su Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino. Per il primo sarà il debutto a San Siro, dopo aver già giocato al Monumental e al Bernabeu; per il centravanti sarà invece una particolare sfida da ex, visto il breve passaggio nelle giovanili nerazzurre, oltre all’incrocio con il suo ex allenatore Cristian Chivu.

Le aspettative maggiori riguardano Mastantuono, chiamato a diventare la soluzione per una Fiorentina ancora troppo dipendente dalle sue iniziative. La tendenza ad accentrarsi valorizza il suo mancino, ma Vanoli deve alleggerirne i compiti nella prima costruzione per permettergli di incidere maggiormente vicino alla porta.

Contro il Como, nei 69 minuti disputati, l’argentino ha vinto nove duelli e completato quattro dribbling, creando superiorità numerica ma agendo troppo lontano dall’area avversaria. L’obiettivo è spostare questa efficacia più avanti, trasformando le sue qualità in occasioni e pericoli concreti già contro l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.