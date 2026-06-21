CorSport: “Il Napoli chiama gli agenti di Dodò, ma il primo obiettivo è un altro”

Dodò è destinato a lasciare la Fiorentina. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo. In prima fila c'è il Napoli

Dodò è destinato a lasciare la Fiorentina. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo e Fabio Paratici, in conferenza, ha spiegato in maniera chiara la situazione intorno al brasiliano.