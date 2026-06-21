Dodò è destinato a lasciare la Fiorentina. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo e Fabio Paratici, in conferenza, ha spiegato in maniera chiara la situazione intorno al brasiliano.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Il Napoli chiama gli agenti di Dodò, ma il primo obiettivo è un altro”
Corriere dello Sport
CorSport: “Il Napoli chiama gli agenti di Dodò, ma il primo obiettivo è un altro”
Dodò è destinato a lasciare la Fiorentina. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo. In prima fila c'è il Napoli
Il terzino vuole giocare l'Europa e con molta probabilità lascerà Firenze. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe contatto gli agenti del brasiliano, con la Fiorentina che chiede 15 milioni per farlo partire.
A Massimiliano Allegri piace, ma non è la prima scelta. Il vero obiettivo di De Laurentiis è Anan Khalaili, 21 anni, terzino destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Costa 25 milioni, troppi per il Napoli. Motivo per cui la pista che porta a Dodò rimane viva.
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