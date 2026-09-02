Adesso tocca a Fabio Grosso. Forse sarebbe stato meglio affidargli il compito almeno due settimane fa, prima della chiusura del mercato che ha portato le ufficialità di Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, arrivate quarantotto ore dopo quella di Njie. Tre esterni offensivi e il centravanti destinato a raccogliere l’eredità di Kean: un mercato che manda un messaggio chiaro, la Fiorentina è pronta a passare subito al 4-3-3, il sistema indicato dallo stesso Grosso già il 9 luglio, in occasione della sua presentazione.

Il problema è che il tecnico romano dovrà ripartire da zero, con 0 punti in classifica e 7 gol subiti nelle prime due partite. Il tempo per lavorare sarà poco, ma la direzione ormai è tracciata. Gli ultimi acquisti hanno dato alla rosa caratteristiche più adatte alle sue idee: ora spetta a Grosso trasformarle in gioco, equilibrio e risultati. Piaccia o no, è questa la strada scelta dalla Fiorentina.