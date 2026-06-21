CorSport: “I 2 punti fermi di Grosso a centrocampo. La situazione di Mandragora”

Punto fermo con asterisco è invece Rolando Mandragora, non per volontà del calciatore che ha messo Firenze sopra tutti

Cedere e prima ancora di confermare, proprio per fissare qualche limite preciso alla situazione dinamica di cui sopra. Mettendo un po’ d’ordine: Fagioli e Ndour sono due punti fermi del gruppo che Paratici ha in testa da consegnare a Grosso.

Fino a prova contraria e fino all’eventuale arrivo di un’offerta che modificherebbe i termini del discorso trenta milioni per intendersi, subito, tutti, e niente prestiti con opzione di riscatto.

Punto fermo con asterisco è invece Rolando Mandragora, non per volontà del calciatore che ha messo Firenze sopra tutti a parole e nei fatti col rinnovo a nuova scadenza 2028, e nemmeno del club viola, ma Italiano lo conosce benissimo e lo vorrebbe a Istanbul con lui al Besiktas. Lo scrive il Corriere dello Sport.