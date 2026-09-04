VIDEO VN - G.Rodriguez: "Pellegrino mi è piaciuto tanto, ho fiducia in lui"

Catherine Commisso è ufficialmente la nuova vicepresidente della Fiorentina, con il compito di garantire continuità e prospettiva istituzionale al club. La moglie del compianto Rocco Commisso ha spiegato di voler proseguire il percorso iniziato dal marito, mantenendone vivi i valori e dedicando particolare attenzione alle future generazioni.

La nomina non avrà un ruolo soltanto rappresentativo: Catherine lavorerà insieme al figlio Giuseppe e al gruppo dirigente per favorire la crescita della Fiorentina sotto ogni aspetto. Entrambi saranno domani al Franchi per assistere alla sfida contro il Torino, la prima dopo la chiusura del mercato.

Grosso avrà a disposizione anche gli ultimi quattro acquisti: Njie, Beto, Gonçalves e Gnonto. Lo svedese è il principale candidato a partire titolare sulla fascia sinistra, completando il tridente con Pellegrino e Mastantuono. Restano aperti anche il ballottaggio tra Oulai e Fagioli in regia e i dubbi sulle coppie difensive. Lo scrive il Corriere dello Sport.