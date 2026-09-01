FOCUS VN - Njie alla Fiorentina, caratteristiche e crescita negli anni a Torino

Alieu Njie ha svolto il primo allenamento con la Fiorentina alla ripresa dei lavori al Viola Park. L’inserimento dell’esterno svedese sarà accelerato in vista della partita di sabato al Franchi contro il Torino, sua ex squadra, con l’obiettivo di permettere a Fabio Grosso di passare al 4-3-3.

Dopo le sconfitte contro Roma e Frosinone, il tecnico valuta diversi cambi nella formazione iniziale. In difesa potrebbe trovare spazio anche Viery, dopo il debutto nell’ultima mezz’ora contro i ciociari, mentre a centrocampo resta possibile la conferma del terzetto composto da Ndour, Oulai e Atta. Le scelte definitive dipenderanno però dai prossimi allenamenti e dall’inserimento degli ultimi acquisti.

Le principali novità sono attese in attacco, dove Njie si candida subito a una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Mastantuono dovrebbe agire a destra, mentre al centro si aprirà il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, il cui acquisto consentirà a Grosso di avere finalmente più alternative per dare profondità e pericolosità alla manovra offensiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.