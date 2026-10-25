Per ottenere un risultato contro l’Inter, Vanoli chiede alla Fiorentina una partita perfetta, a partire dalla fase difensiva. I diciassette gol subiti in sette gare evidenziano problemi collettivi oltre agli errori individuali: serviranno reparti collegati e il contributo di centrocampisti e attaccanti per proteggere la porta e limitare gli spazi ai nerazzurri.

A centrocampo il tecnico dovrebbe passare a tre, inserendo Brescianini, favorito su Oulai non al meglio, accanto a Fagioli e Ndour. L’obiettivo è evitare l’inferiorità numerica contro la mediana dell’Inter, chiedendo anche a Mastantuono e Njie un lavoro di sacrificio per contrastare le avanzate sulle fasce.

Alla solidità dovrà accompagnarsi la concretezza offensiva, troppo spesso mancata. Mastantuono, Njie e Pellegrino, in ballottaggio con Beto fino alla rifinitura, saranno chiamati a sfruttare le occasioni concesse dai campioni d’Italia: attenzione, equilibrio e precisione sotto porta sono le condizioni per provare a fare punti a San Siro. Lo scrive il Corriere dello Sport.