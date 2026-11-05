Il Corriere dello Sport si sofferma su Franco Mastantuono e sul peso che ha l'argentino per questa Fiorentina:

Anzi, anche questo l'ha già fatto. Nelle prestazioni e nei numeri, nell'essere sempre stato titolare con Grosso prima e Vanoli poi, riconoscimento implicito di un ruolo dentro al gruppo che non guarda né la provenienza e né il passaporto. Consapevole (Franco) che al Viola Park non è di passaggio pur essendo di passaggio, conoscendo riconoscenza e senso di appartenenza per ripagare la fiducia enorme e incondizionata ricevuta dai tifosi della Fiorentina che hanno invaso il piazzale dell'aeroporto di Peretola con quaranta gradi all'ombra: Firenze l'ha accolto come un re. Era il 6 agosto, Franco the king in quel momento ha indossato la corona senza saperlo nella città che s'i

nnamora del talento (con un cuore) come poche altre. Nemmeno due settimane più tardi Mastantuono era in campo contro il Benevento per una mezz'ora esplorativa, ignaro che il mondo (calcistico) da quelle parti si sarebbe rovesciato di lì a poco con l'esonero di Grosso e l'arrivo-ritorno di Vanoli in panchina. Un nuovo inizio per la Fiorentina, un nuovo inizio per l'argentino che alla quarta partita di campionato s'è messo definitivamente a sedere sul trono con la tripletta segnata a Venezia.