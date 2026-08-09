Il Sassuolo resta al centro delle strategie della Fiorentina, soprattutto per Kristian Thorstvedt, uno dei giocatori più apprezzati da Fabio Grosso. Il centrocampista norvegese era stato inserito fin dall'inizio tra gli obiettivi del mercato viola, ma tra il Mondiale, le nuove priorità e le normali dinamiche delle trattative l'operazione è rimasta finora in sospeso.

Adesso, però, la Fiorentina potrebbe avere la chiave per sbloccare l'affare: Niccolò Fortini. Il classe 2006, cresciuto nel vivaio viola e in scadenza di contratto, potrebbe essere sacrificato per arrivare a Thorstvedt. Un'eventuale partenza destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto per il mancato accordo sul rinnovo di un giovane talento che a Firenze non è ancora riuscito a esprimersi pienamente.

L'operazione sarebbe impostata attraverso uno scambio con conguaglio economico a favore del Sassuolo. Il club neroverde vorrebbe inoltre inserire nella trattativa un altro giocatore viola, individuato tra Fabbian e Brescianini, entrambi seguiti con interesse dalla Lazio, mentre sull'ex Bologna ci sarebbe anche il Besiktas. Al momento, comunque, il primo tassello per arrivare a Thorstvedt resta Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport.