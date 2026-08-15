La pista che porta a Kristian Thorstvedt si è complicata e, almeno per il momento, non ha registrato passi avanti significativi. La Fiorentina ha un accordo di massima con il centrocampista norvegese, gradito a Fabio Grosso e disponibile a firmare fino al 2031, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Sassuolo. I neroverdi continuano a chiedere circa 15 milioni di euro, cifra che potrebbe diminuire attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica.

Proprio le cessioni rappresentano adesso una delle priorità di Fabio Paratici. Al Sassuolo potrebbe interessare Marco Brescianini, possibile pedina nell'affare Thorstvedt, mentre la Fiorentina deve necessariamente sfoltire un centrocampo particolarmente affollato. Una riflessione sarà fatta anche su Giovanni Fabbian, per il quale al momento mancano però offerte concrete. Nelle prossime settimane il lavoro sulle uscite potrebbe rivelarsi persino più complicato di quello sulle entrate.

Situazione da definire anche sulle fasce. Niccolò Fortini potrebbe essere proposto al Sassuolo per abbassare la richiesta per Thorstvedt, mentre il Torino resta interessato dopo una prima offerta da 5 milioni respinta dalla Fiorentina, che ne chiede 10. I suoi agenti hanno sondato anche Atalanta e Cagliari senza risultati significativi. Da risolvere infine il futuro di Dodo, alla ricerca di una soluzione dopo che il Napoli si è defilato con l'arrivo di Costantino Favasuli. Lo scrive il Corriere dello Sport.