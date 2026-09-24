L’attacco della Fiorentina dà segnali di ripresa: cinque gol nelle ultime due gare di campionato e otto nelle prime tre partite del ritorno di Paolo Vanoli, contando anche la Coppa Italia. Resta però uno scarto tra occasioni e reti: nelle prime cinque giornate i viola hanno prodotto 8,6 gol attesi, segnandone sei. Il caso più evidente è lo 0-3 contro il Frosinone, arrivato nonostante occasioni per 2,13 gol attesi.

Franco Mastantuono è il giocatore che tira di più nella Fiorentina: 22 conclusioni in campionato, secondo soltanto a Lautaro, e tre gol segnati a Venezia. Atta e Njie cercano spesso la conclusione, ma sono ancora a secco in Serie A. Lo stesso vale per Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, anche se gli ultimi due hanno già segnato in Coppa Italia contro il Pisa.

Per puntare a un piazzamento europeo, la Fiorentina dovrà trovare più gol e distribuirli tra diversi giocatori. Negli ultimi sette campionati sono servite in media tra le 55 e le 60 reti per arrivare settimi. Dopo le partenze di Kean, Mandragora e Gudmundsson, il contributo di Pellegrino e Mastantuono dovrà essere accompagnato da quello degli esterni, di Gonçalves e, quando possibile, dei centrocampisti e dei difensori. Lo scrive il Corriere dello Sport.