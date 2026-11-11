Undici giornate di campionato hanno evidenziato tutte le difficoltà della Fiorentina. Il Corriere dello Sport analizza i numeri della squadra viola, soffermandosi soprattutto sulle lacune difensive e sulla difficoltà di gestire le partite.

I viola hanno conquistato appena 9 punti, segnando 17 reti e incassandone 25, con una media di 2,27 gol subiti a partita. Soltanto il Sassuolo ha fatto peggio in campionato. Preoccupante anche il dato relativo ai punti persi dopo essere passati in vantaggio: ben 10, più di qualsiasi altra squadra.

Non convincono neppure il possesso palla, fermo al 46% (14° posto), e i numeri difensivi: 145 conclusioni concesse agli avversari, 62 delle quali nello specchio della porta. Una fotografia che restituisce le difficoltà di una Fiorentina ancora alla ricerca di equilibrio e continuità.