Per adesso sono 20.000 i biglietti venduti

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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Procede spedita la prevendita per l’incontro di campionato col Como. Domenica pomeriggio, alle 15, la Fiorentina ospiterà i lariani per il settimo turno di Serie A, e non è escluso che lo stadio si riempia. Finora sono stati venduti 19.500 biglietti.

Quindi, compatibilmente con i lavori di ristrutturazione, l’Artemio Franchi si prepara a contenere un buon numero di spettatori, con la tifoseria viola pronta a far sentire il proprio sostegno alla squadra.

La risposta del pubblico conferma l'importanza dell'appuntamento per il cammino della formazione di Vanoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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