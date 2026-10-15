Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Procede spedita la prevendita per l’incontro di campionato col Como. Domenica pomeriggio, alle 15, la Fiorentina ospiterà i lariani per il settimo turno di Serie A, e non è escluso che lo stadio si riempia. Finora sono stati venduti 19.500 biglietti.

Quindi, compatibilmente con i lavori di ristrutturazione, l’Artemio Franchi si prepara a contenere un buon numero di spettatori, con la tifoseria viola pronta a far sentire il proprio sostegno alla squadra.

La risposta del pubblico conferma l'importanza dell'appuntamento per il cammino della formazione di Vanoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.