Dopo la precedente sosta la Fiorentina aveva giocato per prima, perdendo a Genova e incassando altre due sconfitte nelle gare successive. Stavolta chiuderà il turno a Monza, stasera, conoscendo già i risultati delle rivali nella corsa salvezza. Tra le squadre in fondo alla classifica ha fatto punti soltanto l’Udinese di Paolo Zanetti, che ha raccolto un pareggio e ospiterà i viola domenica all’ora di pranzo. La squadra di Vanoli riparte dai cinque punti conquistati con i pareggi al Franchi contro Atalanta e Juventus e la vittoria sul Sassuolo a Reggio Emilia.

Da qui alla prossima sosta De Gea e compagni giocheranno cinque partite di campionato in un mese. Dopo le trasferte di Monza e Udine arriveranno il Cagliari al Franchi, il Parma al Tardini e il Bologna a Firenze, con l’impegno di Coppa Italia al Maradona tra le due sfide con le emiliane. Tre avversarie sono subito sotto i viola, le altre due hanno diversi punti di vantaggio. Alla fine del ciclo, alla 16ª giornata, i risultati diranno se la Fiorentina sarà riuscita ad allontanarsi dalla zona salvezza e a dare continuità ai progressi nel gioco.

Il Monza è il primo banco di prova. La squadra di Juric ha lo stesso numero di vittorie, gol segnati e gol subiti della Fiorentina e condivide con i viola gli sbalzi di rendimento anche all’interno della stessa partita. I brianzoli possono contare su Gustavo Varela, uno degli attaccanti più prolifici del campionato, e su giocatori dinamici che possono mettere in difficoltà il centrocampo viola e creare superiorità sulle fasce se gli esterni alti non rientrano per raddoppiare. Alla Fiorentina servirà mantenere ordine e identità anche nei momenti di pressione. Lo scrive il Corriere dello Sport.