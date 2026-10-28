La Fiorentina ha bisogno di certezze per lasciarsi alle spalle un momento complicato. È questa l'analisi proposta dal Corriere dello Sport, che sottolinea come la squadra viola debba ridurre al minimo i dubbi tecnici e tattici per ritrovare continuità di rendimento e risultati.

La priorità è trovare un'identità precisa, senza aggiungere ulteriori cambiamenti a una situazione già difficile da gestire. La classifica rischia infatti di alimentare un blocco mentale nei giocatori, rendendo ancora più complicata la ricerca dei punti necessari per risalire.

Il quotidiano individua nella continuità una possibile strada da seguire, a partire dalla conferma dell'impostazione vista a San Siro contro l'Inter. In quell'occasione, la Fiorentina era riuscita a mantenere il vantaggio fino al 90', mostrando segnali da cui ripartire.

L'obiettivo di Vanoli è dunque consolidare quanto di buono emerso, evitando di complicare ulteriormente il lavoro della squadra. Servono riferimenti chiari, equilibrio e fiducia per ritrovare una vittoria che, dopo mesi senza successi al Franchi, è diventata sempre più urgente.