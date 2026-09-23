La difesa è il principale problema da affrontare per Paolo Vanoli durante la sosta per le nazionali. La Fiorentina ha subito 12 gol nelle prime cinque giornate, seconda peggior difesa del campionato dopo il Venezia. Contro il Napoli si sono visti segnali di crescita, soprattutto nella prestazione di Dragusin, ma i meccanismi del reparto devono ancora migliorare.

Le responsabilità non riguardano soltanto i difensori. Letture sbagliate, posizionamenti e cali di concentrazione coinvolgono anche centrocampisti e attaccanti: alcuni errori di Mastantuono, per esempio, hanno contribuito ai gol incassati contro Venezia e Napoli. È il segno di una squadra che, come ripete Vanoli, deve ancora imparare a gestire i diversi momenti della partita.

Le 12 reti subite sono quasi il doppio dei 6,64 gol attesi dalle occasioni create dagli avversari, anche se il dato riguarda soltanto cinque gare. Vanoli lavorerà quindi su equilibrio, attenzione e aiuto reciproco, con l’obiettivo di rendere più solida la Fiorentina e avviare la risalita in classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport.