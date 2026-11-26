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Dopo il mercoledì di pausa, il ritiro della Fiorentina al Viola Park comincia oggi in tarda mattinata. L’obiettivo è ritrovare compattezza nel gruppo e maggiore equilibrio in campo. Con il sostegno della dirigenza, Vanoli valuta di aggiungere un centrocampista già a Udine. La fragilità difensiva rende difficile sostenere insieme Mastantuono, Gonçalves, Njie o Gnonto e Pellegrino, soprattutto quando il pallone è agli avversari.

Marco Brescianini è il candidato a prendere il posto di Pedro Gonçalves, il cui impiego sulla trequarti ha lasciato dubbi soprattutto in fase di non possesso. Nel possibile centrocampo a tre, Ndour agirebbe da mezzala sul lato opposto a Brescianini, mentre Oulai e Fagioli si contenderebbero il posto in regia. Arthur Atta punta a mettere minuti nelle gambe proprio contro l’Udinese, la sua ex squadra.

Le assenze in difesa condizionano le scelte di Vanoli. Pongracic è ancora indisponibile e Viery attende l’esito degli esami strumentali, previsto oggi, dopo il fastidio alla coscia che lo ha costretto a uscire nel primo tempo a Monza. Con i soli Dragusin e Ranieri a disposizione al centro, il passaggio alla difesa a tre resta fuori dalle opzioni per Udine. Lo scrive il Corriere dello Sport.