La Fiorentina dovrà adesso concentrarsi sulle corsie esterne, dove gli arrivi di Jimenez, Valdepenas e Joao Mario hanno creato un possibile sovraffollamento. Intanto il club viola può sorridere per Costantino Favasuli: grazie al 50% sulla futura rivendita, la Fiorentina dovrebbe incassare 3,5 milioni di euro quando scatterà l'obbligo di riscatto del Napoli. I partenopei verseranno al Catanzaro un milione per il prestito e altri 6 milioni per l'acquisto definitivo del classe 2004.

L'operazione Favasuli, però, potrebbe complicare indirettamente il futuro di Dodò. Il Napoli aveva infatti mostrato un forte interesse per il brasiliano già alla fine di maggio, mantenendo i contatti con Fabio Paratici per diverse settimane. Non essendo stato trovato un accordo con la Fiorentina, gli azzurri hanno deciso di cambiare obiettivo e puntare proprio su Favasuli, facendo così tramontare la pista Dodò.

Il classe 1998, però, vorrebbe lasciare Firenze e non viene considerato centrale nel nuovo progetto viola. Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni interessamenti, dal Como fino a Newcastle e Nottingham Forest, senza però arrivare a offerte concrete. Qualora Dodò dovesse restare, Fiorentina e giocatore potrebbero raggiungere un gentlemen agreement per un rinnovo di un anno, evitando così tensioni e soprattutto il rischio di arrivare alla scadenza del contratto senza una soluzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.