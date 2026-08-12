La Fiorentina si prepara ad accogliere il nono acquisto, confermando la profonda rivoluzione voluta da Fabio Paratici e sostenuta economicamente da Giuseppe Commisso. Un taglio netto con il recente passato che non si fermerà all'arrivo di Pellegrino. Nell'immediato, la squadra di Fabio Grosso dovrebbe proseguire con il 4-3-2-1. Mastantuono, inoltre, è destinato prima o poi a prendere il posto di Gudmundsson accanto ad Atta alle spalle di Kean.

Il progetto principale di Grosso resta però il 4-3-3, sulla falsariga di quello utilizzato al Sassuolo. In questo sistema Mastantuono potrebbe partire da destra per accentrarsi, mentre sulla corsia opposta servirebbe un vero esterno offensivo. Proprio l'ala sinistra rappresenta adesso il grande obiettivo del mercato viola. Nelle ultime settimane sono stati valutati diversi profili, tra cui Bakayoko, Noa Lang, Cancellieri, Volpato, Koleosho e Solomon, ma la sensazione è che Paratici possa puntare su un nome a sorpresa.

Il mercato resterà aperto anche sugli altri fronti. Thorstvedt continua a essere un obiettivo per il centrocampo, mentre Paratici vorrebbe aggiungere anche un altro esterno offensivo come alternativa. Resta infine da capire se arriverà un vice-Valdepenas: l'operazione non è considerata indispensabile, visto che Jimenez può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra in attesa del recupero di Parisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.