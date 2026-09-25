Mentre altre squadre hanno concesso più giorni di riposo, la Fiorentina lavora al Viola Park con doppie sedute quasi quotidiane. Dopo lo stop di lunedì e martedì, Paolo Vanoli vuole sfruttare la lunga pausa di campionato per dare alla squadra una fisionomia più definita. Il programma intenso non ha carattere punitivo: il tecnico, arrivato il 7 settembre, finora ha avuto poco tempo per incidere sulla preparazione e sui meccanismi di gioco.

Nelle prime gare Vanoli si è concentrato sul rendimento immediato, ottenendo quattro punti tra Venezia e Napoli, oltre al successo sul Pisa in Coppa Italia. La vittoria in Laguna e il pareggio con i partenopei sono arrivati entrambi dopo uno svantaggio iniziale. Risultati che hanno cambiato il clima attorno alla Fiorentina dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate, l’ultima delle quali contro il Torino al Franchi.

La sosta terminerà sabato 10 ottobre, quando i viola giocheranno a Genova. Vanoli lavorerà sugli aspetti tecnici, atletici e tattici, pur dovendo fare a meno degli otto nazionali, che rientreranno a ridosso della trasferta. Le assenze limiteranno le prove con una formazione vicina a quella titolare, compresa la possibile convivenza tra Fagioli e Oulai. La squadra si allenerà anche oggi e domani. Lo scrive il Corriere dello Sport.