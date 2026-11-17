Nicolò Fagioli attraversa uno dei momenti più delicati della sua avventura alla Fiorentina, con difficoltà anche in Nazionale. A quasi due anni dal suo arrivo a Firenze, il bilancio è fatto di alti e bassi. Dopo un buon avvio e la prima flessione nell’aprile 2025, la qualificazione europea ha fatto scattare l’obbligo di riscatto. Nella stagione successiva, segnata dal rischio retrocessione, l’ex Juventus è diventato un punto fermo del centrocampo e si è guadagnato gli applausi dei tifosi viola.

Oggi il classe 2001 fatica a ritrovare continuità in un reparto che cerca ancora il proprio equilibrio, mentre cresce la concorrenza di Christ Oulai. Fagioli può contare sul sostegno di Paolo Vanoli, con cui aveva ritrovato sicurezza e costanza fino a riconquistare la maglia azzurra. «Nicolò sa che io sarò sempre al suo fianco», ha ribadito l’allenatore, che nella scorsa stagione gli aveva affidato un ruolo centrale nella squadra.

Resta aperta la questione tattica. Roberto Mancini lo ha utilizzato in Nazionale da mezzala di regia, una soluzione che Vanoli ha scartato per la Fiorentina. Secondo il tecnico, quel sistema richiede un giocatore con le caratteristiche di Sandro Tonali, un profilo che oggi manca nella rosa viola. Per Fagioli, quindi, le opzioni più concrete restano il ruolo di vertice basso nel centrocampo a tre o quello di centrale in una mediana a due. Lo scrive il Corriere dello Sport.