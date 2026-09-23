Prosegue il confronto tra il Comune di Firenze e la Fiorentina sul futuro dello stadio Artemio Franchi. Il club ha presentato nuovi documenti per il project financing, ora all’esame della Conferenza dei servizi. Le modifiche richieste dalla società hanno allungato i tempi della procedura.

Restano da definire i finanziamenti per il secondo lotto dei lavori, che richiede almeno 55 milioni di euro, oltre alle risorse necessarie per le rifiniture e le aree commerciali. Sono ancora aperte anche le questioni relative alla durata della concessione e al canone annuale: dopo una proposta iniziale di 90 anni, l’ipotesi più recente sarebbe di 50-55 anni, eventualmente rinnovabili.

L’assessora allo Sport Letizia Perini ha precisato che l’istruttoria è ancora in corso e che i dettagli della proposta saranno resi pubblici dopo la conclusione della Conferenza dei servizi. Intanto proseguono i lavori del primo lotto, il cui completamento è previsto nei primi mesi del 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport.