Nel valutare Franco Mastantuono servono equilibrio e coerenza, riconoscendo le potenzialità del diciannovenne cresciuto nel River Plate e l’umiltà, l’impegno e la partecipazione con cui sta cercando di valorizzarsi a Firenze. La disponibilità a giocare a Marassi dimostra senso di appartenenza e non dovrebbe diventare motivo di critica: sarebbe contraddittorio contestare sia chi non lo dimostra sia chi ne manifesta molto.

Mastantuono sembra capace di non lasciarsi condizionare dai giudizi, ma resta un’impressione che sarebbe meglio non mettere alla prova. Vanoli ha spiegato il suo impiego per tutti i novanta minuti contro il Genoa dichiarando: «Se non gioca non capisce il nostro calcio». Durante la partita l’argentino è stato utilizzato prima da esterno destro con movimenti verso il centro, poi da trequartista centrale e infine nuovamente sulla fascia.

Pretendere che tutta la Fiorentina si adatti al suo calcio sarebbe eccessivo, ma schemi e movimenti non devono soffocarne il talento. Il punto fermo è che i viola hanno a disposizione un giocatore dalle qualità importanti e devono provare a valorizzarlo: un eventuale insuccesso sarebbe accettabile, rinunciare in partenza a questo tentativo rappresenterebbe invece un grave errore calcistico. Lo scrive il Corriere dello Sport.