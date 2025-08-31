CorSport: “Comuzzo? Pradè vuole ottenere una somma cospicua. Occhio alla Premier”

La Fiorentina vuole ottenere una cifra cospicua per Comuzzo

Redazione VN 31 agosto - 06:33

Si è capovolta la situazione: Viktor Lindelöf aspetta la Fiorentina. Il difensore svedese ha accettato di trasferirsi a Firenze, cosa che in un primo momento non sembrava scontata vista la forte concorrenza dell’Everton. Dopodiché l’opera di convincimento attuata da Pradè e Goretti assieme a David De Gea è riuscita pienamente,col classe ’94 in attesa di formalizzare il suo contratto biennale con opzione per il terzo (ingaggio vicino ai 2 milioni netti).

La suspense è dovuta al fatto che la Fiorentina vuole ultimare una cessione: nella fattispecie quella di Pietro Comuzzo,che può permettere a club di Commisso di incassare un tesoretto da 30-35 milioni. E questo al Viola Park lo sanno.

Quello è il prezzo fissato dalla Fiorentina, che non scende a patti perché punta a raggranellare una somma cospicua. L'Atalanta sta riflettendo con attenzione:non è semplice intavolare una trattativa così dispendiosa proprio negli ultimi giorni di calciomercato, quindi valuta se ci siano i presupposti per formulare un'offerta alla dirigenza viola.

Michelangelo Minieri, agente di Comuzzo e intermediario dell'eventuale operazione, sta sondando il terreno coi bergamaschi. Da tenere presenti anche le squadre estere che negli ultimi tempi avevano manifestato il loro interesse, seppur timido, per il classe 2005: Manchester United, Nottingham Forest e Lipsia. Il ragazzo non spinge per andarsene. Lo scrive il Corriere dello Sport.